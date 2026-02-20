Galería | Así celebraron o Entroido nos colexios de Monterrei

Nun dos eixos do Triángulo Máxico do Entroido, os escolares da comarca de Monterrei celebraron con gran ilusión esta festa obrigada das súas axendas. Do safari do CRA Monterrei ó mundo de Super Mario do Vicente Risco de Cualedro, pasando pola festa histórica do Princesa de España de Verín.