Galería | Una cita con la ciencia en Josefinas

El colegio San José - Josefinas celebró una nueva edición de su feria científica, Expociencia GO!sefinas, una cita ya consolidada en el calendario escolar del centro que convierte sus aulas en auténticos laboratorios abiertos al público.

La jornada, concebida como una actividad de divulgación y puertas abiertas, permitió al alumnado de Educación Primaria y Secundaria presentar los proyectos de investigación desarrollados a lo largo del curso. Experimentos sobre calidad del agua, sostenibilidad, energías renovables, biología o ciencia de materiales fueron algunos de los trabajos expuestos ante familias, docentes y visitantes. Durante la feria, los estudiantes asumieron el papel de investigadores y divulgadores, explicando hipótesis y conclusiones.