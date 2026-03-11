Galería | El colegio Santo Ángel celebra un siglo de educación

El colegio Santo Ángel celebró una gala conmemorativa con motivo de su centenario, dentro del programa de actos organizados para recordar los cien años de historia del centro educativo en la ciudad. La celebración reunió a alumnado, profesorado, familias y representantes institucionales en un acto cargado de emoción y memoria colectiva. La efeméride recuerda el origen de la institución en 1925, cuando la obra benéfica impulsada por Angelita Varela nació como un refugio para unas 25 niñas huérfanas. Los actos del centenario incluyeron una gala celebrada en un auditorio de la ciudad, además de una eucaristía y diversas actividades culturales y educativas.