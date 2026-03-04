O Día de Rosalía no colexio Irmáns Villar
O Día de Rosalía no colexio Irmáns Villar

Galería | Os colexios de Ourense celebran a Rosalía de Castro

Os colexios ourensáns sumáronse ás celebracións do Día de Rosalía con actividades variadas

O Día de Rosalía de Castro é unha das citas culturais máis salientadas do calendario escolar. Na xornada que conmemora o seu nacemento, os escolares de toda Galicia realizan actividades literarias, creativas e didácticas para poñer en valor o legado da autora. Ademais, como é tradición, moitos deles degustan o famoso caldo de gloria baseado na receita recollida nun dos seus poemas.

En Ourense, os centros educativos tamén se animaron a celebrar á autora por excelencia das letras galegas con tradición, cultura e manualidades aproveitando tamén para recitar os seus versos en lecturas compartidas.

O Día de Rosalía en Carmelitas
1/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
2/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
3/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
4/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
5/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
6/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
7/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
8/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía en Carmelitas
9/71 O Día de Rosalía en Carmelitas
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
10/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
11/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
12/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
13/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
14/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
15/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
16/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
17/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
18/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
19/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
20/71 O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
21/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
22/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
23/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
24/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
25/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
26/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
27/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
28/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
29/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
30/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
31/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
32/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
33/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
34/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
35/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
36/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
37/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
38/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
39/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía no Irmáns Villar
40/71 O Día de Rosalía no Irmáns Villar
O Día de Rosalía en Maristas
41/71 O Día de Rosalía en Maristas
O Día de Rosalía no Miraflores
42/71 O Día de Rosalía no Miraflores
O Día de Rosalía no Miraflores
43/71 O Día de Rosalía no Miraflores
O Día de Rosalía en Maristas
44/71 O Día de Rosalía en Maristas
O Día de Rosalía en Maristas
45/71 O Día de Rosalía en Maristas
O Día de Rosalía no Miraflores
46/71 O Día de Rosalía no Miraflores
O Día de Rosalía no Miraflores
47/71 O Día de Rosalía no Miraflores
O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
48/71 O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
49/71 O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
50/71 O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
51/71 O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
52/71 O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
53/71 O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
O Día de Rosalía en Salesianos
54/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
55/71 O Día de Rosalía no Cardenal Cisneros
O Día de Rosalía en Salesianos
56/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
57/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
58/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
59/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
60/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
61/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
62/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
63/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
64/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
65/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía en Salesianos
66/71 O Día de Rosalía en Salesianos
O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
67/71 O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
68/71 O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
69/71 O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
70/71 O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa
71/71 O Día de Rosalía no colexio Vistahermosa

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats