Galería | Os colexios de Ourense celebran a Rosalía de Castro
Os colexios ourensáns sumáronse ás celebracións do Día de Rosalía con actividades variadas
O Día de Rosalía de Castro é unha das citas culturais máis salientadas do calendario escolar. Na xornada que conmemora o seu nacemento, os escolares de toda Galicia realizan actividades literarias, creativas e didácticas para poñer en valor o legado da autora. Ademais, como é tradición, moitos deles degustan o famoso caldo de gloria baseado na receita recollida nun dos seus poemas.
En Ourense, os centros educativos tamén se animaron a celebrar á autora por excelencia das letras galegas con tradición, cultura e manualidades aproveitando tamén para recitar os seus versos en lecturas compartidas.
1/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
2/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
3/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
4/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
5/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
6/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
7/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
8/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
9/71
O Día de Rosalía en Carmelitas
10/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
11/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
12/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
13/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
14/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
15/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
16/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
17/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
18/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
19/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco
20/71
O Día de Rosalía no Julio Gurriarán do Barco