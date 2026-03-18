Galería | Convivencia entre lecturas y cuentos en Salesianos

En el colegio Salesianos se desarrolla una actividad de animación a la lectura que, año tras año, despierta ilusión entre el alumnado y ofrece excelentes resultados educativos. La iniciativa se enmarca dentro de la metodología de aprendizaje-servicio, una propuesta pedagógica que combina el aprendizaje académico con acciones de colaboración y servicio entre los propios alumnos. La actividad consiste en que alumnos de cursos superiores “apadrinan” a compañeros más pequeños con el objetivo de compartir con ellos momentos de lectura. En estos encuentros, los mayores se convierten en narradores de cuentos y acompañantes en el descubrimiento de historias, fomentando así el gusto por la lectura y la literatura infantil.