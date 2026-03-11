Galería | Convivencia y orientación en Salesianos

Ante el cambio de etapa que espera al alumnado que finaliza Primaria y ESO, el departamento de Orientación de Salesianos trata de orientar en este importante aspecto para la vida de los protagonistas. En primer lugar, el alumnado de sexto de Primaria vivió una tarde descubriendo la nueva etapa que les espera, la ESO. Salieron de sus aulas para acercarse a las aulas e instalaciones de Secundaria. Varios compañeros y profesores de esta etapa les guiaron en el recorrido y en una gincana que les prepararon, además de enseñarles algunas prácticas de laboratorio. Del mismo modo, varios alumnos de Bachillerato con el actual alumnado de cuarto de ESO. Así, en el aula magna del centro un grupo de veteranos presentaron su experiencia y la perspectiva que ahora les da esta nueva etapa. Todo para ayudarles en su futuro.