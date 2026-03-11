Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos

Galería | Convivencia y orientación en Salesianos

Ante el cambio de etapa que espera al alumnado que finaliza Primaria y ESO, el departamento de Orientación de Salesianos trata de orientar en este importante aspecto para la vida de los protagonistas. En primer lugar, el alumnado de sexto de Primaria vivió una tarde descubriendo la nueva etapa que les espera, la ESO. Salieron de sus aulas para acercarse a las aulas e instalaciones de Secundaria. Varios compañeros y profesores de esta etapa les guiaron en el recorrido y en una gincana que les prepararon, además de enseñarles algunas prácticas de laboratorio. Del mismo modo, varios alumnos de Bachillerato con el actual alumnado de cuarto de ESO. Así, en el aula magna del centro un grupo de veteranos presentaron su experiencia y la perspectiva que ahora les da esta nueva etapa. Todo para ayudarles en su futuro.

Jornada de orientación en Salesianos
1/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
2/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
3/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
4/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
5/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
6/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
7/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
8/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
9/10 Jornada de orientación en Salesianos
Jornada de orientación en Salesianos
10/10 Jornada de orientación en Salesianos

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats