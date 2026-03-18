Galería | Despertando vocaciones en Maristas

Maristas ha celebrado su II Semana de la Ciencia con un sinfín de propuestas para introducir la ciencia en el aula. Entrar en el colegio ha supuesto encontrarse con una exposición sobre el ser humano y la biodiversidad. Orientada al alumnado de Primaria y al público en general, la zona de microscopios permite conocer diversos tejidos que forman nuestros órganos, los cuales se presentan también en varios modelos anatómicos. Por otra parte, la cúpula central alberga maquetas didácticas de animales, que nos adentran en la biodiversidad del planeta.

Atravesar los pasillos de Maristas ha supuesto encontrarse con los rostros del saber, en una exposición fotográfica que recorre la historia del conocimiento a través de algunas de las figuras más importantes de la ciencia, y presenta sus historias y hallazgos. A continuación, franquear las puertas de los laboratorios da pie a aprender haciendo, con diversos experimentos de biología y química, como medir la cantidad de azúcares en distintos alimentos de consumo habitual y reflexionar sobre su impacto en la salud. Y, por último, adentrarse en el salón de actos, ha significado para el alumnado de Bachillerato encontrarse con investigadores apasionados, como Juan José Nieto Fontarigo, que les ha presentado el mundo de la investigación biomédica. Así, la II Semana de la Ciencia de Maristas ha contribuido a despertar el talento de los estudiantes y su vocación científica.