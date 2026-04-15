Galería | Diversión e sabor entre fogóns en Amencer
Mozos e mozas de Amencer participaron en “Andaina Gourmet”, a súa actividade de cociña máis agardada
A asociación xuvenil Amencer arrincou o novo trimestre cunha das súas propostas máis populares, “Andaina Gourmet”. Nesta cita de sábado, os participantes, con idades comprendidas entre os 9 e os 11 anos, volveron demostrar as súas habilidades culinarias nunha xornada marcada pola aprendizaxe e a convivencia. Seguindo a tradición dos últimos anos, as receitas desta edición mantivéronse como un segredo ata o último momento, engadindo un compoñente de sorpresa e emoción á experiencia. Baixo a supervisión dos animadores, elaboraron diversos pratos cos aprenderon técnicas básicas de cociña e a importancia do traballo en equipo.
