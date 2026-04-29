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Ecovigilantes y apicultura
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Galería | Los Ecovigilantes descubren el mundo de las abejas

Xornal Escolar

El grupo Ecovigilantes de Franciscanas continúa ampliando su hoja de ruta en favor de la biodiversidad. En esta ocasión, los alumnos participaron en una actividad de apilcultura tradicional para concienciar sobre el papel crítico que estos insectos desempeñan en el equilibrio del planeta. La sesión fue impartida por Fina, bióloga y apicultora profesional, quien trasladó a los jóvenes el concepto de apicultura tradicional: la milenaria relación entre el ser humano y las abejas para obtener frutos como la cera y la miel.

Durante la charla, los Ecovigilantes exploraron el funcionamiento interno de una colmena, un ejemplo perfecto de trabajo colaborativo donde cada individuo cumple una función específica para garantizar la supervivencia de la especie.

Jornada de apicultura tradicional de Ecovigilantes
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