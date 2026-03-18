Actividade de educación viaria en Cardenal Cisneros
Galería | Educación viaria de risas e títeres no colexio Cardenal Cisneros

Beni Bouzada presentou na aula de Infantil a Ranita Clic-clic, o semáforo Foro, o Peregrino Viario e a nova personaxe Lupita

O alumnado de Educación Infantil do colexio Cardenal Cisneros viviu unha xornada moi especial coa visita de Beni Bouzada, membro de ATESUGAL-FETEVI, quen desenvolveu unha divertida actividade de educación viaria pensada especialmente para os máis peques.

A través da interpretación teatral e dos monicreques, Beni achegou ao alumnado conceptos básicos de seguridade viaria dun xeito moi visual, participativo e adaptado á súa idade. Durante a sesión, os nenos e nenas coñeceron e axudaron a varios personaxes moi especiais: a Ranita Clic-clic, que lle ensina a por o cinto; o semáforo Foro, encargado de lembrar a importancia das cores e das normas; e Martiño, o Peregrino Viario.

1/5 Foro, Martiño o Peregrino Viario, Lupita e a Ranita Clic-clic.
2/5 Moi contentos co seu chaleco de agasallo.
3/5 Coñecendo a Foro.
4/5 Que lle estará a dicir Lupita a Alexia?
5/5 Un grupo de alumnos de Infantil con Beni e a súa profe.

Contenido patrocinado

Lo último

stats