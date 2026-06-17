Galería | El espectáuclo de la ópera en el Padre Feijóo Zorelle

Todo comenzó con una pregunta: “¿Seremos capaces de crear una ópera desde cero?”. Así empezó el proyecto LÓVA en las aulas de Educación Infantil del colegio Padre Feijóo Zorelle y así emprendieron un viaje lleno de imaginación, trabajo en equipo, emociones y descubrimientos. A lo largo de los meses fueron creando una auténtica compañía de ópera investigando, debatiendo, soñando y tomando decisiones. Inventaron una historia, crearon personajes, escribieron el libreto, compusieron canciones y diseñaron cada detalle del espectáculo. Porque LÓVA es mucho más que una representación teatral.