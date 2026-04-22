Galería | Expertos en salud bucodental en el Miraflores

Taller de higiene dental en el Miraflores
Taller de higiene dental en el Miraflores

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Xornal Escolar

Nueva edición de los talleres de higiene oral y cuidados con consejos prácticos

Un curso más, el colegio Miraflores ha recibido el taller “Mira qué boca”, en el que el alumnado de diferentes etapas educativas recibió formación específica para mejorar sus hábitos de higiene diaria y prevenir problemas futuros. La actividad contó con la presencia de Asunción Pérez, higienista dental del Centro de Salud Valle Inclán, quien estuvo acompañada por dos enfermeras del Centro de Salud de O Pereiro. Para los escolares de sexto de Educación Infantil y cuarto de Primaria, el taller se centró en la técnica correcta de cepillado y los alimentos que más perjudican la dentadura. Por su parte, la sesión de segundo también alertó sobre el impacto negativo de algunas modas.

Talleres de higiene y salud bucodental en el colegio Miraflores
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