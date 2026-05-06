Galería | O IES O Ribeiro promociónase na Feira do Viño

Stand do IES O Ribeiro na Feira do Viño
Xornal Escolar

Un ano máis o IES O Ribeiro participou na Feira do Viño cun stand propio para visibilizar todo o traballo que fai co alumando durante o curso escolar dentro dos seus ciclos formativos de Elaboración de Aceites de Oliva e Viño (grao medio), Vitivinicultura (grao superior) e Industrias Alimentarias (grao básico). En cada un o alumnado elabora distintos alimentos e elaboración en función do currículum que desenvolven e aproveitaron algúns deles para expoñer e ofrecerllos ós visitantes. Así, durante os tres días da feira ofreceron degustacións e organizaron unha xornada de cata co aceite de oliva virxe extra e dous viños, un branco e un tinto. A iniciativa foi un éxito de público. Ademais, esta colaboración permítelles difundir os ciclos formativos para dar a coñecer unha rama de FP en ocasións descoñecida.

O IES O Ribeiro participou na Feira do Viño de Ribadavia
