Alumnos del Cardenal Cisneros en las Islas Cíes
Alumnos del Cardenal Cisneros en las Islas Cíes

Galería | Inmersión en la naturaleza del Cardenal Cisneros

Xornal Escolar

Un grupo de alumnos de ESO conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente con una visita didáctica a las Islas Cíes

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, alumnado de ESO de Cardenal Cisneros realizó una enriquecedora salida educativa a las Islas Cíes, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Galicia y parte integrante del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. La actividad tuvo como principal objetivo acercar al alumnado a la riqueza natural y ecológica de este entorno protegido, fomentando la sensibilización ambiental y la importancia de la conservación de los ecosistemas. A lo largo de la jornada, los estudiantes pudieron conocer de primera mano la extraordinaria biodiversidad que albergan las islas y sus medidas de protección.

Excursión a las Islas Cíes de Cardenal Cisneros
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