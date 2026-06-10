Galería | Inmersión en la naturaleza del Cardenal Cisneros

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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, alumnado de ESO de Cardenal Cisneros realizó una enriquecedora salida educativa a las Islas Cíes, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Galicia y parte integrante del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. La actividad tuvo como principal objetivo acercar al alumnado a la riqueza natural y ecológica de este entorno protegido, fomentando la sensibilización ambiental y la importancia de la conservación de los ecosistemas. A lo largo de la jornada, los estudiantes pudieron conocer de primera mano la extraordinaria biodiversidad que albergan las islas y sus medidas de protección.
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