Galería | Maristas, subcampeones en la liga de drones

El equipo de Maristas ha quedado en segunda posición en la final de la V Liga Maker Drone celebrada en el Coliseum de A Coruña. Todo un éxito de este grupo de ocho alumnos de segundo de ESO, tras un recorrido de aprendizaje que comenzó en octubre, con el análisis del reto propuesto por la organización, el diseño de posibles soluciones, infinidad de pruebas y semanas de entrenamientos con el dron. Entre los 17 equipos participantes, se enfrentaron en una reñida final con los colegios Eduardo Pondal (Cangas) y Montecastelo (Vigo), que resultó ganador.

El prototipo presentado por Maristas es un dron de bajo precio, capaz de un doble objetivo: disparar agua a las aspas de un molino eólico con un sistema de jeringuilla y la asitencia de dos láseres que facilitan el pilotaje del dispositivo, y transportar una cajas de herramientas. Para construir el gancho de recogida, los alumnos de Maristas optaron por la madera, un material que abarata costes, resulta adaptable y apuesta por el compromiso medioambiental y el origen local. Maristas ha sido seleccionado por quinto año consecutivo por la organización de la Liga Maker Drone por méritos como el nivel de integración de las TIC en el centro, entre otros.