Galería | Las matemáticas más divertidas

Un taller divulgativo y didáctico visitó los colexios Virxe de Covadonga, Guillelme Brown y la Biblioteca Nós de la ciudad

Escolares de tres centros educativos de Ourense vivieron con la Uned una nueva experiencia divulgativa, esta vez con las Matemáticas dentro del proyecto “Mates: sin comprensión no hay solución”, con la participación del grupo de divulgación Madremáticas, integrado por los profesores Estibalitz Durand Cartagena, Esther Gil Cid, Elvira Hernández García (responsable), Carmen Muñoz García y Juan Jacobo Perán Mazón.

Tanto en la Biblioteca Nós como en los colegios Virxe de Covadonga y Guillelme Brown, los alumnos descubrieron las matemáticas de una forma diferente. El director de Uned Ourense, Jesús Manuel García, mostró su satisfacción con esta nueva experiencia “sembrando vocaciones científicas. Aquí se trataba de provocar cambios en las actitudes o comportamientos en todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología”, explicó tras una exitosa iniciativa de divulgación.