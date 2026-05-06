Galería | Los mayores de la ESO de Salesianos se van a Italia

El alumnado de cuarto de ESO de Salesianos vivió una semana intensa en el Piamonte italiano y en Milán. La experiencia ha sido inolvidable, porque no sólo han descubierto lugares increíbles, sino también los orígenes salesianos. En Turín visitaron el Santuario della Consolata, patrona de la ciudad, la Catedral que alberga la Sábana Santa, el Palacio Real y la cuna salesiana en el barrio de Valdocco, donde revivieron los inicios del Oratorio. En Colle Don Bosco descubrieron la humilde casita donde vivió San Juan Bosco desde que a los dos años quedó huérfano de padre, y el templo que lleva su nombre, con la imponente imagen del Cristo Resucitado.