Galería | O mestre máis especial está en Seixalbo
Xornal Escolar
O centro educativo incorporou este curso a Botón, un pequeno can de apoio educativo para mellorar a inclusión
O colexio de Seixalbo pecha o curso cun novo mestre que non pasa desapercibido polos corredores. Pódese dicir que é o profe mais popular do centro, porque é un mestre diferente… que non pon notas, que acompaña e escoita e cunha paciencia infinita. É peludo, suave, esponxoso e de catro patas. Enmarcado dentro dos Programas Educativos da Consellería de Educación, dentro de Innova-Lab, implementouse desde o Departamento de Orientación, un proxecto pioneiro, innovador e inclusivo: o proxecto Botón.
Botón é un caniche toy. É un can de apoio educativo, seleccionado e adestrado rigurosamente para traballar con todo o alumnado do centro educativo, e mais concretamente co alumnado TEA, co alumnado con dificultades de comportamento, así como tamén co alumnado con dificultades de aprendizaxe. Ademais co alumnado de sexto de Primaria fai animación á lectura durante a hora de ler, contribuíndo a crear un ambiente mais motivador e relaxado durante estas sesións.
Botón é un “recurso vivo”, de apenas 25 centímetros e 2,5 kilos, que axuda a reducir a ansiedade e a frustración, facilitando a motivación do alumnado cara á aprendizaxe. Actúa como dinamizador na aula e tamén como regulador emocional, favorecendo un clima positivo e seguro. O alumnado que a miúdo presenta dificultades na comunicación e na interacción social, atopa en Botón un vínculo afectivo.
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