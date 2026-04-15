Galería | Salesianos descubre cómo funciona el ciclo del agua

El alumnado de cuarto de Primaria de Salesianos participó en una actividad educativa centrada en el ciclo urbano del agua. Durante la jornada, los escolares pudieron conocer de primera mano el complejo proceso de potabilización y el extenso recorrido que realiza el recurso natural desde su captación hasta que llega finalmente a los grifos de sus hogares. A través de esta iniciativa, los estudiantes recorrieron las diferentes fases de tratamiento físico y químico que garantizan que el agua sea apta para el consumo humano. La actividad permitió a los menores comprender la complejidad técnica de estas infraestructuras y el proceso tras un gesto tan cotidiano como abrir un grifo.