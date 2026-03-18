Noite Trisquel de Amencer
Galería | Unha noite chea de aventuras en Amencer

A Noite Trisquel reuníu a 75 rapaces nunha actividade nocturna con xogos ao aire libre fomentando a convivencia

A Asociación Xuvenil Amencer celebrou a Noite Trisquel, unha actividade nocturna conxunta dirixida á rapazada dos grupos Saltimbanquis, Andaina e ADS, que reuniu a preto de 75 nenos e nenas e 30 animadores e animadoras, nun encontro marcado pola convivencia e a diversión. Un dos elementos máis destacados da actividade foi a experiencia de pasar a noite fóra da casa, algo que para algúns participantes era a primeira vez. A isto sumouse a realización dun gran xogo nocturno ao aire libre, cunha temática de indios e vaqueiros, que serviu como eixo central da velada, fortalecendo a convivencia entre os diferentes grupos da asociación.

1/15 Boa noite antes de irse a durmir a cargo de Ramón
2/15 Foto de familia dos participantes
3/15 A durmir
4/15 Ambientando o grande xogo
5/15 Antes de comezar o grande xogo nocturno
6/15 Visionando unha curta de debuxos animados no bo día
7/15 No bo día antes de marchar para a casa
8/15 Participantes no xogo nocturno
9/15 Preparados para xogar
10/15 Un equipo no grande xogo
11/15 Finalizacion do xogo nocturno descubrindo os valores do xogo
12/15 Parte do equipo animador na avaliación da actividade
13/15 Explicación do xogo nocturno
14/15 Uns foron indios
15/15 Organizando os equipos

