Galería | Unha noite chea de aventuras en Amencer
A Noite Trisquel reuníu a 75 rapaces nunha actividade nocturna con xogos ao aire libre fomentando a convivencia
A Asociación Xuvenil Amencer celebrou a Noite Trisquel, unha actividade nocturna conxunta dirixida á rapazada dos grupos Saltimbanquis, Andaina e ADS, que reuniu a preto de 75 nenos e nenas e 30 animadores e animadoras, nun encontro marcado pola convivencia e a diversión. Un dos elementos máis destacados da actividade foi a experiencia de pasar a noite fóra da casa, algo que para algúns participantes era a primeira vez. A isto sumouse a realización dun gran xogo nocturno ao aire libre, cunha temática de indios e vaqueiros, que serviu como eixo central da velada, fortalecendo a convivencia entre os diferentes grupos da asociación.
