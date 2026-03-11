Galería | Unha semana chea de historia en Maristas
O alumnado de primeiro e segundo de ESO participou nun amplo programa de actividades adicadas á Idade Media
O alumnado de primeiro e segundo da ESO do colexio Maristas participou na Semana da Historia, unha iniciativa educativa centrada nesta edición na Idade Media e que combinou aprendizaxe e actividades prácticas ao longo de varios días. Durante a semana, as dúas últimas horas lectivas de cada xornada estiveron dedicadas a diferentes propostas organizadas desde varias materias. Así, o alumnado puido achegarse á cultura medieval a través dun taller de escritura gótica, impulsado desde as áreas de Linguas, e dun concerto medieval preparado desde a materia de Música.
Ademais, desenvolvéronse distintos obradoiros coordinados desde Educación Plástica e Titoría, entre eles actividades de traballo co coiro, deseño de vidreiras e elaboración dun bestiario. Nesta última proposta, cada estudante creou o seu propio animal mitolóxico como reflexo dos seus valores e da súa personalidade. A programación completouse cun Museo Etnográfico instalado no centro, no que o alumnado puido coñecer costumes e formas de vida tradicionais. Este espazo foi posible grazas aos materiais cedidos pola Asociación Queixumes dos Pinos, a Fundación Festa da Istoria e a Parroquia de Santo Domingo. A semana culminou cunha feira de xogos tradicionais, organizada con materiais procedentes do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo.
