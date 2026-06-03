Galería | Visita dos alumnos do colexio Albino Núñez ó plató de Telemiño
Xornal Escolar
Un grupo de estudantes de terceiro e cuarto de Primaria achegáronse a coñecer como se fai a televisión dende dentro
No marco das súas actividades complementarias, un grupo de alumnos de terceiro e cuarto de Educación Primaria do colexio Albino Núñez realizou unha visita didáctica ao plató de Telemiño co obxectivo de familiarizarse cos medios de comunicación e a linguaxe audiovisual. A xornada estivo coordinada por Simone Saibene, director do espazo Cinephilia, que lles achegou algúns segredos do mundo do cinema.
Durante o percorrido polas instalacións, os estudantes exploraron os aspectos técnicos do medio, como o manexo de cámaras e a iluminación, e foron testemuño da gravación en directo dunha entrevista da canle ourensá. Esta experiencia non só reforzou os contidos sobre o mundo do cinema que o centro está a impartir este curso a través do seu proxecto integrado sobre a sétima arte, senón que tamén espertou novas vocacións xornalísticas.
Esta aventura non só serviu para que moitos descubrisen a súa vocación de xornalistas, senón que tamén foi o broche de ouro perfecto para o que estiveron aprendendo na clase durante todo o curso. Co seu proxecto de cinema aínda en marcha, ver en directo como funcionan os focos e as cámaras axudounos a entender moito mellor todo o que viron na aula.
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