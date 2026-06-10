Galería | Xogando pola vida saudable en Amencer

A asociación xuvenil Amencer organizou unha nova edición da “Feira sen Fume”, unha xincana lúdica e educativa desenvolvida nos campos, pórticos e xardíns do colexio Salesianos de Ourense. A actividade estivo aberta a toda a rapazada de 6 a 14 anos, incluíndo os integrantes dos grupos Saltimbanquis, Andaina e ADS, co obxectivo principal de conmemorar o Día Mundial sen Tabaco e previr o inicio deste hábito entre a mocidade. A través do xogo e en clave cooperativa, os pequenos grupos de participantes tiveron que superar diversas probas temáticas como “Escapa do tabaco”, “Bomba de fume”, “Memori do tabaco” ou “Desmentindo mitos”, deseñadas para dar a coñecer os riscos do tabaquismo e a importancia de coidar o medio ambiente. Un xeito de aprender xogando e descubrir hábitos de vida saudables desde unha perspectiva dinámica.