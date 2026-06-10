Xornal Escolar
Galería | Días de fiesta y convivencia en Maristas
Xornal Escolar
A asociación xuvenil Amencer organizou unha nova edición da “Feira sen Fume”, unha xincana lúdica e educativa desenvolvida nos campos, pórticos e xardíns do colexio Salesianos de Ourense. A actividade estivo aberta a toda a rapazada de 6 a 14 anos, incluíndo os integrantes dos grupos Saltimbanquis, Andaina e ADS, co obxectivo principal de conmemorar o Día Mundial sen Tabaco e previr o inicio deste hábito entre a mocidade. A través do xogo e en clave cooperativa, os pequenos grupos de participantes tiveron que superar diversas probas temáticas como “Escapa do tabaco”, “Bomba de fume”, “Memori do tabaco” ou “Desmentindo mitos”, deseñadas para dar a coñecer os riscos do tabaquismo e a importancia de coidar o medio ambiente. Un xeito de aprender xogando e descubrir hábitos de vida saudables desde unha perspectiva dinámica.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Xornal Escolar
Galería | Días de fiesta y convivencia en Maristas
Xornal Escolar
Galería | Xogando pola vida saudable en Amencer
Xornal Escolar
Galería | Acción contra la basuraleza en Verín
Xornal Escolar
Galería | Inmersión en la naturaleza del Cardenal Cisneros
Lo último
TEMPORADA DE CHAPUZONES
Las piscinas de Oira abren este viernes 12 de junio: Horarios y aforos
LA CIUDAD QUE TODAVÍA ESTÁ
La aldea que sigue estando debajo
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
El Ontime está sin técnico, Carlos Navarro se jubila