El IES Blanco Amor conoce el periodismo desde dentro

Un grupo de estudiantes del IES Blanco Amor realizó una visita formativa a las instalaciones de Telemiño y del periódico La Región con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento interno de los medios de comunicación.

Durante la jornada, tuvieron la oportunidad de recorrer los estudios de televisión y observar el trabajo técnico y periodístico que hay detrás de cada emisión. Allí, los periodistas les explicaron el proceso de producción informativa, desde la planificación de contenidos hasta la grabación y edición de piezas audiovisuales. De este modo, los jóvenes, que cursan la asignatura de Digitalización, pudieron presenciar cómo se preparan las noticias y cómo se coordina el equipo para garantizar que la información llegue con rigor y puntualidad a la audiencia.

La visita continuó en la redacción del periódico, donde les mostraron el funcionamiento tanto en su versión impresa como digital para que pudieran tener una visión completa de las distintas fases de elaboración de una noticia, la organización de la redacción y la importancia de la verificación de fuentes en el ejercicio periodístico. Este tipo de visitas están abiertas a todos los centros educativos ourensanos.