Mamá, ¿me ha picado un bicho?

Las picaduras pueden provocarlas insectos (moscas, mosquitos, tábanos, pulgas, avispas y abejas), arañas y animales marinos.

¿Qué tipos de picaduras provocan los bichos?

Picadura de mosquito: presenta una pequeña señal redonda, hinchada, y puede tener un diminuto punto rojo en el centro, que es el que causa el picor. Pican más en zonas descubiertas y las picaduras no están juntas. A veces se forman vesículas y ampollas. Si la picadura se produce en párpados o labios puede hincharse mucho. En los niños con alergia a las picaduras pueden tener gran hinchazón.

Picadura de araña: suele tener dos marcas de pinchazos, bastante hinchazón y produce mucho picor y sensibilidad.

Pulgas: las ronchas son en grupos o filas, que pican bastante. Casi siempre en brazos, piernas y nalgas.

Picadura de tábanos: wstas moscas gigantes tiene a chupar la sangre generando un enrojecimiento, hinchazón y hematoma del lugar de la picadura.

Picadura de garrapata: las picaduras de garrapata suelen ser indoloras, pero pueden producir un poco de picor al principio. Los síntomas más graves aparecen días o semanas después de la picadura, si desarrollasen la enfermedad de Lyme, que es un sarpullido en forma de diana.

¿Cuándo se producen?

Con la llegada del buen tiempo, con el calor, en primavera y verano. Los niños salen al parque, piscinas o van al campo, aumentando las picaduras de insecto, sobre todo de mosquitos. Rara vez dan reacciones alérgicas graves y casi siempre son picaduras sin importancia, pero si muy molestas y los niños tienden a rascarse sin parar.

¿Por qué pican más a unos niños que a otros?

Hay varios factores:

Tienen una piel más fina.

Olor corporal. Se sienten atraídos por los desodorantes, perfumes, jabones y otras fragancias.

CO2 que exhalamos, si es un niño inquieto o suda mucho, exhala más.

La temperatura de la piel. Si es un niño caluroso.

La ropa de colores vivos.

Y si le picó, ¿qué hacemos?

La mayoría de las picaduras producen un pequeño habón rojo, con picor junto a una leve inflamación. No suelen requerir tratamiento más allá de calmar el picor y evitar que se rasquen.

Lavar la zona con agua y jabón. Aplicar hielo envuelto en un toalla o geles fríos, hacerlo lo antes posible para que el frio alivie la sensación de quemazón y el posible dolor que sienta. Mantener 10-15 minutos para reducir el dolor y la hinchazón. En mayores de 2 años se puede usar cremas con calamina o amoníaco tópico, aplicar varias veces al día hasta que los síntomas desaparezcan con una barrita de venta en farmacias; hay que recordar que no se pueden aplicar en las mucosas (boca, ojos, dentro de la nariz). Crema o pomada con corticoides, si hay mucha inflamación (hidrocortisona al 0,5 % o 1 % en la piel afectada), siempre indicada por el pediatra. Si el picor es muy intenso se utilizarán antihistamínicos. Si hay dolor, Ibuprofeno. Si las picaduras son muy frecuentes o van de vacaciones a un lugar con mosquitos, poner en el tobillo una pulsera de citronela.

En cualquier caso, lo más importante es evitar el rascado, ya que puede provocar infecciones en la piel.

¿Cuándo acudir al pediatra?

Ante las siguientes situaciones:

Si el picor y la inflamación son intensos y no mejoran.

Cuando aparecen signos de infección en la zona: Calor, enrojecimiento, inflamación o pus.

Si se acompaña de fiebre o malestar general.

Si tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves.

¿Qué hacer en caso de que una picadura de avispa o abeja?

Las velutinas son bastante parecidas a las avispas comunes, pero al ser más grandes, pueden tener más veneno y, por lo tanto, lo inyectan más a la hora de la picadura, por lo que puede ser más molesta y la reacción más intensa.

La picadura más frecuente es la de la abeja, solo pica la hembra, dejando su aguijón en la herida, para posteriormente morir. La avispa, en cambio, posee un aguijón liso y puede picar numerosas veces. En la zona inflamada se aprecia un punto central y una zona blanca que va a marcar donde el aguijón ha perforado su piel.

Síntomas

La picadura de ambas es igual. Su veneno es alergénico y produce una reacción local:

Dolor, enrojecimiento e hinchazón.

Tras la picadura, se siente un pinchazo similar al de un alfiler, que produce un dolor agudo, con fuerte escozor posterior parecido a una quemadura.

La inflamación de la piel y el dolor puede durar 24 horas. Intentar que no se rasque.

Tratamiento

Si es una abeja dejará el aguijón dentro de la piel, pero no hay que intentar sacarlo ni apretarlo, ni hacerlo con pinzas, ya que junto al aguijón dejan la vesícula llena de veneno. Lo que haremos es colocar una tarjeta por el borde liso y arrastrar para eliminar el veneno.

Aplicar frío a nivel local, sobre la zona para evitar que aumente la inflamación y atenuar el dolor. utilizando compresas frías o hielo envuelto en un paño limpio

Tomar un antihistamínico.

Aplicar una crema de hidrocortisona para aliviar el picor y el dolor. Repetir 3- 4 veces al día, hasta que los síntomas desaparezcan.

Tomar un analgésico si tiene mucho dolor.

Si la inflamación que provoca la picadura es superior a los 10 centímetros, se administrarían corticoides orales.

Nunca recurrir a los remedios caseros, como aplicar vinagre o pasta de dientes ya que pueden favorecer la infección de la picadura.

Complicaciones de la picadura

Las sobreinfecciones: si en dos o tres días la lesión empeora haciéndose más grande, con costra, dolorosa y/o el niño comienza a tener fiebre, consultar con un pediatra.

En caso de tener afectadas otras partes del cuerpo diferentes de zona de la picadura y presentar malestar o afectación general, debemos llamar al 112 o acudir a un centro médico.

En los niños sensibilizados a la picadura de avispas y abejas se debe tener a mano adrenalina autoinyectable.

Picaduras de medusa. ¿Qué hacer?

El primer consejo es quitar los restos de la medusa si los hay, (pero nunca con la mano, porque podría picarnos). Utilizar siempre agua de mar y echarla sobre la lesión. No echar agua dulce ni embotellada. Siempre salada. Tampoco se debe frotar con arena porque empeoraría la lesión. Utilizar un DNI o una VISA o similar para retirar los tentáculos arrastrándolos fuera de la piel, con cuidado de que no nos caigan a nosotros en la mano. Buscar un punto de asistencia sanitaria, que en la mayoría de playas urbanas existe.

¿Qué tratamiento usar?

Si hay mucho picor puede ser que os recomienden un antihistamínico oral. Si hay mucho dolor, se pauta Ibuprofeno. Si hay mucha inflamación, se aplicará una crema de corticoides durante unos días para bajar esa inflamación.

¿Qué no hacer?

Echar vinagre o amoníaco.

¿Cuándo acudir a Urgencias?

Si la reacción es exagerada, si es multialérgico, si presenta malestar general y se acompaña de mareo, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria.