Feria de Estudios Superiores de Maristas
Maristas descubre a sus alumnos las opciones de futuro

La Feria de Estudios Superiores dio a conocer diferentes instituciones educativas y ofertas profesionales a los alumnos

Maristas acogió la Feria de Estudios Superiores, un evento para dar a conocer instituciones educativas y ofertas profesionales, destinada al alumnado de cuarto de ESO y Bachillerato, permitiéndoles tomar contacto con diversas ofertas formativas y laborales en un singular evento de orientación académica y profesional. Veintiuna entidades dispusieron sus stands informativos en el polideportivo de Maristas, donde han presentado sus planes de estudios y salidas laborales, resolviendo también las dudas del alumnado. Al evento asistieron también escolares del colegio La Purísima y, en horario de tarde, familias del centro y público en general.

