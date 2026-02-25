Maristas descubre a sus alumnos las opciones de futuro

Maristas acogió la Feria de Estudios Superiores, un evento para dar a conocer instituciones educativas y ofertas profesionales, destinada al alumnado de cuarto de ESO y Bachillerato, permitiéndoles tomar contacto con diversas ofertas formativas y laborales en un singular evento de orientación académica y profesional. Veintiuna entidades dispusieron sus stands informativos en el polideportivo de Maristas, donde han presentado sus planes de estudios y salidas laborales, resolviendo también las dudas del alumnado. Al evento asistieron también escolares del colegio La Purísima y, en horario de tarde, familias del centro y público en general.