La meningitis es una infección producida en la mayoría de los casos por un virus o una bacteria. Se produce una inflamación de las meninges, que es el tejido que recubre y protege el sistema nervioso central.

¿Qué son las meninges?

Las meninges son tres membranas que recubren y protegen el sistema nervioso central (SNC). De afuera hacia adentro, son: la duramadre (más externa, gruesa y resistente, protege contra los golpes), la aracnoides (intermedia) y la piamadre (más interna y delgada, adherida a la superficie cerebral). Las meninges protegen el SNC, envolviendo el encéfalo y la médula espinal y separándolas de las paredes de los huesos que las rodean.

El Sistema nervioso central (SNC) está compuesto por:

Encéfalo: es el conjunto de órganos nerviosos dentro del cráneo y dividido en 3 partes:

Cerebro: la parte más grande y controla el pensamiento, la memoria y las emociones.

Cerebelo: controla el equilibrio.

Tronco encefálico: controla la respiración la frecuencia cardíaca y los músculos y nervios que se usan para ver, oír, caminar, hablar y comer.

Médula espinal: se localiza dentro del conducto vertebral (canal medular), protegida por las vértebras, meninges y líquido cefalorraquídeo. Su función principal es conducir impulsos sensitivos hacia el cerebro y órdenes motoras desde él hacia el cuerpo.

¿Cómo se contagia?

Se contagia vía respiratoria por las gotitas de saliva que expulsamos al toser o al estornudar. También puede ser por vía fecal-oral. Se produce por contacto estrecho (besos, compartir utensilios, toser), con personas infectadas o portadores (persona sana que no desarrolla la enfermedad, pero sí la transmite). También por contacto con objetos contaminados y superficies.

Los niños más pequeños, sobre todo los de menos de un año, y los que tengan enfermedades o tratamientos que afectan a la inmunidad (sistema de defensa del organismo), tienen mayor riesgo de padecerla.

¿Tipos de meningitis?

Hay dos tipos:

Vírica: es la más común. Generalmente benigna y se cura sin secuelas graves. La mayoría de los casos de meningitis viral se produce en niños menores de 5 años.

Bacteriana: es menos frecuente. Es una emergencia médica que requiere atención inmediata para evitar complicaciones graves. Con un tratamiento adecuado y a tiempo se cura sin sin secuelas en la gran mayoría de los casos.

¿Qué síntomas tiene?

El inicio de la enfermedad, suele manifestarse de forma brusca. Los síntomas principales incluyen una triada de fiebre alta, dolor de cabeza intenso (suele ser la molestia principal, a menudo descrito como insoportable) y vómitos, además de otro signo importante, como es la rigidez en el cuello (dificultad o dolor al intentar pegar la barbilla al pecho) y la confusión.

También se acompañan de malestar general, náuseas, molestias en los ojos con la luz(fotofobia), tendencia al sueño o dolor muscular (dolor generalizado, a veces incluyendo la espalda).

Los lactantes pueden tener llanto inconsolable, decaimiento excesivo, rechazo de la las tomas o vómitos. También provoca irritabilidad, somnolencia y rigidez en el cuerpo.

¿Cómo se diagnostica?

Ante la sospecha clínica de meningitis, el diagnóstico se realiza analizando el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. Los análisis y el cultivo del líquido cefalorraquídeo permiten saber la bacteria causante de la enfermedad en la mayoría de los casos.

¿Cuáles son los grupos de edades de mayor riesgo?

Los menores de 5 años, con especial vulnerabilidad en los bebés menores de 1 año

Y también los jóvenes de 14 a 24 años. En ambos casos, la inmadurez del sistema inmune en bebés y el hacinamiento en adolescentes aumentan la incidencia.

¿Cuál es el período de incubación?

El periodo de incubación, especialmente de la meningitis meningocócica, es generalmente de 2 a 10 días, siendo lo más común entre 3 y 4 días tras la exposición.

¿Cómo se previene?

Lo más importante es mantener el calendario de vacunación al día. La vacunación es la mejor prevención, es la medida más efectiva. Existen vacunas para los tipos más comunes de meningococo (A, B, C, W, Y).

La Xunta de Galicia ha incorporado la vacuna frente al meningococo B en su calendario de vacunación oficial, siendo pionera en España al incluir un refuerzo en la revisión de los 12 años, a partir de mayo de 2026. Incluye a todos los nacidos a partir del 1 de enero del 2014. Ya fue pionera en incluir la vacuna contra el meningococo B en el calendario infantil, dada la alta incidencia.

Galicia ha sido históricamente considerada una zona endémica de meningitis, especialmente por la enfermedad meningocócica. Aunque la incidencia ha descendido, se producen casos aislados de forma constante con brotes ocasionales, situándose a menudo entre las comunidades españolas con mayor incidencia. El serogrupo B es el mayoritario.