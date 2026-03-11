¿Qué mitos de los recién nacidos te han contado?

¿Qué es un mito?

Creencia establecida a través de varias generaciones, en relación a hechos improbables y que no es posible verificarlo de manera objetiva. Aún hoy en día existen mitos de los recién nacidos, consejos sobre el cuidado de los bebés que no tienen ningún fundamento, pero se siguen transmitiendo oralmente de generación en generación. En cualquier caso, lo mejor es conocer alguno de ellos para que la desinformación no guíe la crianza de vuestros hijos.

1. Los bebés deben dormir toda la noche

Es un mito falso que los bebés deban dormir toda la noche de un tirón desde recién nacidos. Es fisiológicamente normal que se despierten para comer debido a sus estómagos pequeños y ritmos de sueño inmaduros, con despertares nocturnos y ciclos de sueño más cortos. Dormir toda la noche suele definirse como 5-6 horas seguidas, lo cual suele desarrollarse alrededor de los 3 a 6 meses.

2. Los bebés no pueden ver ni oír al nacer

Los sentidos de un bebé están en pleno desarrollo. Desde el momento en que nacen, pueden percibir sonidos, aunque con poca claridad. El sentido de la vista también está presente desde el principio, aunque en los primeros meses está limitada a distancias cortas (alrededor de 20-30 centímetros) y su visión en color es difusa. Inicialmente ven en blanco y negro hasta los 4 y 6 meses. Después su visión se va ampliando y hacia los 6 meses ya ven a la perfección los objetos que se encuentran a una distancia de entre 3 y 4 metros. Con un año, su visión es prácticamente igual a la de un adulto.

3. Si un bebé llora mucho, es porque está enfermo

El llanto es la forma natural del bebé de expresar sus emociones. Pueden llorar por diversas razones: hambre, incomodidad, cansancio, pañal sucio, o simplemente porque necesitan consuelo. Los primeros tres meses de vida la causa del llanto pueden ser cólicos.

4. Los bebés no deberían dormir en la habitación de los padres

Contrario a la creencia popular, se recomienda que los bebés duerman en la misma habitación que sus padres, pero en su propia cuna, al menos durante los primeros 6 a 12 meses. Esta práctica reduce hasta en un 50% el riesgo de muerte súbita del lactante (SMSL).

5. No lo cojas en brazos que se acostumbra

La frase “no lo cojas en brazos que se acostumbra” es un mito desfasado. Tras nueve meses en el útero el bebé necesita contacto físico, sentirse seguro y regular sus emociones. El contacto físico es crucial para su desarrollo emocional, fomenta el apego seguro y reduce su estrés, siendo un comportamiento natural y beneficioso.

6. Si le cortamos el pelo, le crecerá más fuerte

No hay ninguna evidencia científica de que cortar el pelo a un bebé vaya a contribuir a que le crezca más sano y fuerte posteriormente. El grosor del cabello es genético y el crecimiento es interno y no afecta al folículo piloso.

7. La salida de los dientes causa fiebre o diarrea

La evidencia científica actual indica que la dentición no causa fiebre ni diarrea. Aunque la encía inflamada puede provocar febrícula, babeo, irritabilidad, necesidad de morder o cambios leves en el sueño y el apetito. Los síntomas graves como fiebre superior a 38 grados centígrados o diarrea persistente suelen deberse a infecciones virales coincidentes y no a los dientes.

8. El calostro no es bueno para el bebé

Esa afirmación es un mito falso y peligroso, ya que aporta todos los nutrientes (es rico en anticuerpos, proteínas y vitaminas) que necesita el recién nacido en los primeros días. Facilita la digestión, protege contra infecciones y ayuda a expulsar el meconio.

9. No cortar las uñas durante el primer mes

No solo se puede, sino que es recomendable. Los bebés tienden a llevarse mucho las manos a la carita y pueden arañarse las mejillas o los ojos. Se puede cortar las uñas desde su primer día de vida con unas tijeras adecuadas, de punta roma, recortando solo la parte de la uña que sobresale del dedo, con cuidado ya que sus uñitas son muy blanditas.

10. Debe bañarse todos los días y con esponja

Es un antiguo mito de los recién nacidos que nos acompaña en la actualidad. El exceso de baño aumenta las afecciones cutáneas al reducir las bacterias naturales con las que nacen los bebés y haciéndoles más susceptibles a infecciones, alergias y erupciones cutáneas, al afectar a la barrera de la piel que les protege. Se recomiendan baños cortos con agua tibia, tres veces por semana al principio es suficiente. Una vez que el bebé crece (empieza a gatear o comer solo), los baños diarios pueden incorporarse como rutina. También se debe evitar la esponja que es un nido de bacterias y de hongos. Es importante retrasar su primer baño para dejar que se beneficie de los efectos del vérnix caseoso, que es esa sustancia blanquecina, grasa y cerosa que recubre la piel al nacer, actuando como barrera protectora, hidratante y antibacteriana.

11. ¿Cuándo duerme tiene que estar a oscuras y en silencio?

Para recién nacidos y hasta los 3-4 meses, se recomienda luz y ruido ambiental durante las siestas diurnas, y oscuridad/silencio total en la noche para regular su ritmo circadiano. Deben aprender los ciclos de luz-oscuridad para establecer unos patrones de sueño adecuados.

12. ¿Cuándo pueden salir a la calle?

Un recién nacido puede salir a la calle desde el primer día de vida siempre que el bebé esté sano y el clima sea agradable. Optar por paseos al aire libre en zonas tranquilas, sin aglomeraciones, centros comerciales y lugares cerrados. Evitar la exposición directa del sol y proteger del frío o viento excesivo. Consejo: Lavarse siempre las manos antes de tocar al bebé.