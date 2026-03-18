Preguntas frecuentes sobre la fiebre infantil

Respondemos las principales preguntas de los padres sobre la fiebre de los más pequeños.

¿Fiebre o febrícula, cual es la diferencia?

La febrícula se produce cuando la temperatura corporal se encuentra entre los 37,1ºC y los 37,9ºC. Es una señal de aviso que indica que algo sucede en el organismo. Por ejemplo, es una reacción habitual del cuerpo después de algunas vacunas, tras exposición al sol, infecciones leves, etc. Es fiebre cuando es igual o superior a 38ºC. La fiebre indica que el cuerpo combate activamente una infección o inflamación, a menudo con síntomas como escalofríos y malestar.

¿Qué termómetro se recomienda?

Los termómetros digitales ordinarios son los recomendados, dan las lecturas más rápidas y precisas. Disponen de un sensor de temperatura en la punta y una pantalla de fácil lectura. Algunos tipos de termómetros no son recomendables porque son menos precisos, como son los termómetros digitales de oído, ya que la cera del oído o si el niño tiene un canal auditivo curvo y pequeño pueden interferir en la precisión de la lectura de la temperatura.

¿Cuál es la mejor forma de tomarle la temperatura a un bebé?

La mejor forma de tomar la temperatura a un bebé, especialmente en menores de 3 meses, es vía rectal con un termómetro digital. Entre la temperatura axilar y rectal hay medio grado de diferencia. Ejemplo: Si marca 38ºC. rectal, equivaldría a 37.5ºC axilar.

¿Cuándo poner el termómetro a un niño?

Ante las siguientes situaciones:

Si notamos la piel caliente al tacto o tiene enrojecimiento.

Cuando un niño activo, deje de moverse y jugar.

Si presenta somnolencia.

Si tiene falta de apetito (en un niño que come bien).

Cuando tenga una sudoración excesiva estando en reposo.

Si tiene una respiración agitada.

¿Se debe alternar paracetamol con ibuprofeno?

No se recomienda alternar paracetamol e ibuprofeno sistemáticamente para la fiebre, porque no es más eficaz, aumenta el riesgo de efectos secundarios y errores de dosificación. Su uso alternado (ej. cada 4-6 horas) debe limitarse a situaciones puntuales de fiebre muy alta, solo como rescate. Es una práctica muy extendida, pero esta recomendación no está justificada y tiene más riesgos que utilizar un solo antitérmico a la dosis correcta.

¿Cuándo debo administrar antitérmicos?

Tenemos que tener cuidado con los antitérmicos para que el riesgo de toxicidad sea menor.

No tratar fiebres leves (menos de 38 °C). Solo administrarlo si está con malestar y dolor de cabeza. El grado o la frecuencia en que le sube la fiebre no se relaciona con la gravedad del proceso. Por tanto, no debemos dar Ibuprofeno/paracetamol porque marque fiebre en el termómetro, deberemos fijarnos en el estado general del niño y administrarlo si la fiebre le provoca malestar. Si está con 39ºC y el niño está corriendo y jugando, podemos quitarle algo de ropa y esperar. No pasar la dosis máxima recomendada. El ibuprofeno no se debe dar a niños menores de seis meses. No usar de forma prolongada o repetida si los síntomas son leves. No usar a la vez más de un fármaco para tratar el mismo síntoma.

¿Hay que despertarlo si tiene fiebre?

No es necesario despertar a un niño para darle medicación si tiene fiebre y está durmiendo plácidamente, ya que el descanso es fundamental para recuperarse y el sueño es reparador y es muy importante para que su sistema inmunológico luche contra la infección. Solo hay que vigilarlo y mantener la habitación fresca. Si el niño descansa, el sueño es mejor que la interrupción constante para dar medicamentos.

Sólo se recomienda despertarlo si la fiebre es muy alta (más de 39,5°C.), si muestra signos de alarma, como dificultad para respirar, mal aspecto, está excesivamente adormilado, presenta erupciones en la piel, o si es un bebé es menor de 3 meses.

¿Qué hacer cuando despierte?

Si se despierta naturalmente, controlar la temperatura, hidratarlo y si se siente molesto administrar antitérmicos.

¿Si vomita el antitérmico, que debo hacer?

Si han pasado menos de 15 minutos puedes volver a dárselo, si ha pasado más tiempo ya no es necesario.

¿Le doy el antitérmico y no le baja la temperatura, que puedo hacer?

La temperatura no baja inmediatamente. Normalmente los papás se agobian porque tras la administración de antitérmico no baja la fiebre (“Es que le he dado para bajar la fiebre hace media hora y sigue con fiebre”). Y puede ser, como mucho igual le baja 1-2ºC (es decir, si está con 39,5ºC igual se queda con 38,3ºC), pero nuestro objetivo no es que se quede sin fiebre, sino que el niño se encuentre mejor y no el alcanzar la temperatura corporal normal. Si el estado general del niño es bueno, no conviene bajar la temperatura de manera insistente.

Recordar que el organismo seguirá luchando por mantener una temperatura alta para combatir la infección. No hay que asustarse si sólo baja un grado. Si con solo medio grado el niño ya se encuentra mejor, es suficiente. No olvidarse que lo que se trata es el malestar. No hay que os obsesionarse, ni vivir con el termómetro pegado a la mano.

¿Qué hay que valorar?

Si se dio antitérmico demasiado pronto.

Si se utilizó la dosis correcta.

Si está bien hidratado.

Si está demasiado abrigado.

¿Cómo bajar la fiebre en un bebé o en un niño?

Medidas físicas: consisten en desabrigar al niño, quitar ropa. La antigua costumbre de cubrir a los niños con 3 mantas para que “sude la fiebre” es mal remedio. Si les abrigamos, aumentará más la temperatura y se encontrarán peor. Hay que quitarle la ropa y dejarlo fresquito.

Comprobar que esté bien hidratado, ofrecer abundantes líquidos con frecuencia para recuperar las pérdidas por el exceso de temperatura y prevenir la deshidratación.

Intentar mantener una temperatura ambiente neutra (22-24ºC).

Si quieres darle un baño que sea de agua tibia.

Si la temperatura es alta (39º o más) o el niño está muy molesto administraremos antitérmicos: Paracetamol (a partir de cualquier edad) e Ibuprofeno (en mayores de 6 meses).

No tratamos la fiebre, tratamos el malestar. Es decir, si nuestro hijo tiene 38ºC y está bien, tranquilo y sin malestar, dejarlo. Desabrigarlo y vigilarlo. En ese momento su cuerpo se está defendiendo, ya está haciendo su labor. Si por el contrario tiene 38ºC y además tiene dolor, está muy irritable o la fiebre le da náuseas y vomita; entonces sí es el momento de tratar.

¿Qué complicaciones puede ocasionar la fiebre?

Las complicaciones, cuando se presentan, no son debidas a la fiebre, son debidas a la enfermedad que origina la fiebre. Lo único que puede provocar la fiebre prolongada, sobre todo en lactantes, es la deshidratación: ofrécele agua con frecuencia. La fiebre por sí sola no produce daño neurológico ni de ningún otro tipo, salvo que pase de 41ºC. y sea persistente.

¿Qué no hacer si tiene fiebre?