Recursos que viajan a las aulas desde el CFR

¿Sabías que el Centro de Formación y Recursos (CFR) de Ourense pone a disposición de los centros educativos una amplia variedad de recursos en préstamo? A través de este servicio, el CFR pone en circulación materiales educativos que pasan de mano en mano y de aula en aula, llegando directamente al docente y al estudiante. No se trata únicamente de prestar recursos, sino de facilitar que las ideas trabajadas en la formación se conviertan en experiencias reales en el aula. Una iniciativa que refuerza el acompañamiento al profesorado y favorece una enseñanza más activa, inclusiva y conectada con los retos actuales.

Por una parte, una de las señas de identidad del CFR de Ourense es su servicio de préstamo, un recurso al servicio de los centros educativos y del profesorado en activo que permite acercar a las aulas una amplia variedad de recursos didácticos y tecnológicos. Un servicio pensado para apoyar la labor docente, que combina organización, acompañamiento y acceso sencillo a través del aula virtual, y que convierte el préstamo en una oportunidad para enriquecer la práctica docente.

Por otra, el servicio de préstamos del CFR de Ourense no es un catálogo estático de materiales, sino un servicio que evoluciona en función de las necesidades reales de los centros educativos de nuestra provincia. Detrás de cada maleta, cada kit y cada recurso disponible hay un trabajo continuado de selección y organización, orientado a facilitar que los materiales lleguen a las aulas con un claro sentido educativo.

En este marco, la ampliación del fondo de materiales constituye una línea de trabajo prioritaria. Ya están en marcha nuevas maletas, una de matemáticas activas, otra de materiales manipulativos y una tercera de didáctica de las lenguas extranjeras que responde a la voluntad de reforzar áreas clave del currículo y de ofrecer recursos prácticos que apoyen metodologías activas y aprendizajes significativos en las distintas etapas educativas. Estas nuevas incorporaciones se suman a un fondo que ya permite abordar la inclusión, la igualdad y el desarrollo de competencias digitales, científico-tecnológicas y artísticas desde una perspectiva aplicada y contextualizada.

Así, el servicio de préstamos tiene una finalidad educativa claramente definida, orientada a: 1. Trasladar a la práctica en el aula la formación del profesorado, 2. Favorecer la inclusión y la igualdad, 3. Impulsar el desarrollo de las competencias digitales y 4. Potenciar las competencias científico-tecnológicas y artísticas del alumnado.

Materiales disponibles para préstamo

El servicio de préstamos incluye distintos tipos de recursos educativos que podéis consultar en el aula virtual del CFR de Ourense. En este entorno virtual se detallan los pasos para realizar la solicitud, así como la información sobre los materiales disponibles y la documentación de interés. El proceso de reserva del material del servicio de préstamo está diseñado para ser claro y accesible para el profesorado.

El servicio de préstamos reúne un conjunto amplio y diverso de recursos educativos organizados en maletas y kits. En este listado de material encontramos:

Maletas: musical, juegos de mesa, igualdad, inclusión educativa, acogida al alumnado desplazado, diversidad efectivo sexual de género y familiar…

Recursos tecnológicos: Chibitronics, Ozobot, Gafas de realidad virtual, sistema Lupo, Kit de placas Makey Makey…

Kit de Polos creativos: Equipo de radio, Cámara y objetivo, Gimbal, Croma e iluminación, Equipo de costura, Lego Máquinas simples, Equipo de lápices 3D, Equipo de impresora 3D, Máquina de chapas, Lego Spike, Cortadora láser, Escáner 3D, Robots mBot 2, Robots mBot Ranger, Miibot, Brazo robótico, Raspberry, LEGO Spike, Lego STEAM Park, Lego Education +7, Kapla, Magsmarters, Lego Bricq, Tecla Tecla, Gafas de realidad vitual…

Este fondo permite al profesorado experimentar, investigar y diseñar actividades en las que el alumnado aprende haciendo, utilizando materiales que favorecen la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo competencial en las distintas etapas educativas.

El servicio de préstamos del CFR de Ourense constituye un recurso clave para acercar materiales educativos diversos y especializados a las aulas, apoyando al profesorado en el desarrollo de prácticas inclusivas, competenciales y adaptadas a las necesidades del alumnado.

En definitiva, recursos diversos para aprender haciendo. El servicio de préstamos del CFR de Ourense representa una apuesta clara por compartir recursos, optimizar esfuerzos y acompañar al profesorado, acercando a las aulas materiales que enriquecen la enseñanza y contribuyen a una educación más inclusiva, competencial y conectada con las necesidades actuales de los centros.

Además, este servicio permite dar continuidad y trasladar a la práctica la formación recibida tanto en los Planes de Formación Permanente del Profesorado (PFPP) como en las actividades formativas del propio CFR, facilitando que el profesorado implemente en el aula propuestas, metodologías y enfoques trabajados en los procesos de formación de la Red de Formación de la Conselleria de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Con un fondo en constante actualización y ampliación, y con nuevas maletas en elaboración, el servicio invita al profesorado en activo a explorar, probar y utilizar los recursos disponibles a través del aula virtual del CFR de Ourense, transformando la formación en experiencias reales de aprendizaje para el alumnado.