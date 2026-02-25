Salesianos acerca la ciencia a la calle

Salesianos acogió la II Feria Científica de centros escolares Salesianos de Galicia, para compartir sus proyectos de investigación e innovación. A la entrada del Puente Romano, frente al colegio, un entorno abierto privilegiado y emblemático, fue el escenario elegido para facilitar que la ciudadanía pudiese acercarse a la ciencia. Fueron presentados un total de 13 proyectos científicos desarrollados por los propios alumnos y alumnas, quienes explicaron con solvencia sus investigaciones y demostraciones al público asistente con el objetivo de fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje práctico.