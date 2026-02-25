Salesianos acerca la ciencia a la calle
Los alumnos presentaron sus proyectos innovadores ante la sociedad ourensana en una actividad de divulgación
Salesianos acogió la II Feria Científica de centros escolares Salesianos de Galicia, para compartir sus proyectos de investigación e innovación. A la entrada del Puente Romano, frente al colegio, un entorno abierto privilegiado y emblemático, fue el escenario elegido para facilitar que la ciudadanía pudiese acercarse a la ciencia. Fueron presentados un total de 13 proyectos científicos desarrollados por los propios alumnos y alumnas, quienes explicaron con solvencia sus investigaciones y demostraciones al público asistente con el objetivo de fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje práctico.
