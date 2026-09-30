Tempo de troula e de conciliación con Amencer

A asociación xuvenil Amencer puxo en marcha o proxecto educativo e de tempo libre “Tempo de Troula”, unha iniciativa dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos (dende 4º de Infantil ata 6º de Primaria) que se desenvolve durante os días lectivos de setembro. A actividade ten como principal obxectivo facilitar a conciliación da vida laboral e familiar durante este primeiro mes de curso, aproveitando as tardes sen clase para ofrecer unha alternativa de lecer educativo. Guiados por un coordinador e un equipo de animadores voluntarios da asociación, os participantes educan en valores a través do xogo, fomentan a creatividade e potencian o traballo en equipo.