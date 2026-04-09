Clase de drons no Cardenal Cisneros
Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros

O alumnado de Cardenal Cisneros tivo a oportunidade de achegarse ao mundo da enxeñaría aeronáutica grazas á visita de cinco integrantes de Uvigo Aerotech: Antía, Andrés, Breixo, Nuno e Lía. Durante a xornada, compartiron os seus coñecementos e proxectos relacionados co deseño e uso de drons, espertando grande interese entre os estudantes.

Os membros de Aerotech explicaron de maneira clara e dinámica como se desenvolven estes dispositivos, desde a fase de deseño ata a súa aplicación práctica en distintos ámbitos. Ademais, amosaron exemplos reais do seu traballo, permitindo ao alumnado comprender mellor o funcionamento e as posibilidades desta tecnoloxía. Contaron as aventuras y desventuras de Áine, Solaris e I+D, explicando que e como o fan.

Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
1/5 Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
2/5 Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
3/5 Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
4/5 Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros
5/5 Unha clase de innovación no Cardenal Cisneros

Lo último

stats