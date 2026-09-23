Un viaje hasta los orígenes del colegio Santo Ángel

Ourense/ Los alumnos del colegio Santo Ángel despidieron la primera semana del curso con una singular actividad de inmersión histórica que los ha trasladado un siglo atrás, concretamente al año 1925. A través de una visita guiada por la figura de la marquesa de Atalaya Bermeja, Ángela Varela Temes, conocida popularmente como Angelita Varela, los alumnos recorrieron las instalaciones del emblemático castillo del centro. Angelita Varela fue una ilustre filántropa ourensana de la época que, con su patrocinio e impulso, hizo posible la fundación del colegio a principios del siglo XX para dotar a la ciudad de un espacio de instrucción y cuidado para la infancia.