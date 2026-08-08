¿Sabe usted que desde la alerta por sequía en Xunqueira de Ambía se consume el doble de agua?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, habrá que usar la psicología inversa con el tema de la sequía

¿Sabe usted que desde la alerta por sequía en Xunqueira de Ambía se consume el doble de agua?
¿Sabe usted que desde la alerta por sequía en Xunqueira de Ambía se consume el doble de agua?

¿Sabe usted que las alertas por sequía parecen no calar entre los vecinos? ¿Que por lo que dicen los bandos en Xunqueira de Ambía, en los últimos días han consumido el doble de agua que habitualmente? ¿Que por lo que se ve, por la noche sufren cortes para poder rellenar los depósitos? ¿Que cada vez son más los pueblos de la provincia en esta situación? ¿Que habrá que darle una pensada entre todos?

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