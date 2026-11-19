¿Sabe usted que las bolsas solidarias de Xunqueira de Espadanedo están arrasando y ya van por la última?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la alta demanda obliga a preparar nuevas unidades para recaudar fondos con los que restaurar el retablo Rococó de la Quinta Angustia
¿Sabe usted que las bolsas solidarias del Monasterio cistercense de Santa María de Xunqueira de Espadanedo están arrasando? ¿Que esta es la última que queda? ¿Que ante la alta demanda, han tenido que hacer más? ¿Que pronto estarán a la venta? ¿Que con el dinero recaudado, quieren intervenir y restaurar otro de sus retablos? ¿Que en este caso es un retablo Rococó de la Quinta Angustia?
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