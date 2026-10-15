El Alicante, próximo rival del COB: buenos, duros y fuertes

No está en la quiniela para el ascenso directo ni ocupa un puesto en el podio de las plantillas más caras y pomposas de la competición, pero el próximo rival del COB mete miedo. El Alicante llega invicto tras ganar con solvencia a Fuenlabrada y Menorca y dar un golpe en la mesa tumbando al megaproyecto del máximo favorito al ascenso, Gran Canaria.

El fichaje de Pedro Riveiro encajaba como anillo al dedo desde su anuncio y el inicio de temporada parece confirmar los presagios. El excobista ya ascendió a esta liga a un proyecto que ahora quiere ser de uno de los de la élite desde la llegada del grupo inversor mexicano encabezado por Roberto Aguayo. Rivero es garantía de conocimiento de la liga y de rendimiento y aspira a repetir éxitos como el logrado en Palencia.

El técnico segoviano ha sabido formar una plantilla con muchos jugadores ya consolidados en la competición y rodearlos que debutantes con mucha calidad, pero también con pasado en ligas competitivas en Europa para evitar pagar peaje al inicio.

Del COB se llevó a Rafa Lisboa y a Romaro Gill. El base portugués dio dos pasos adelante en Ourense y con su selección ha demostrado tener capacidad para jugar al máximo nivel. Su talento anotador y su tiro exterior encajan a la perfección con un base con más físico como Mike Torres. Romaro Gill tiene un rol menos protagonista que en el Pazo, pero garantiza el atleticismo y la intimidación que son una de las señas de identidad de este Alicante. El pívot jamaicano es uno de los tres “cincos” de un equipo que cuenta con un interior de rotación, como Mikhail Mikhailov, y una garantía de competitividad, dureza y consistencia, como Giorgi Korsantia.

Por fuera lo tiene todo el próximo rival del COB. Empezando por uno de los jugadores llamados a pelear por el “título” de máximo anotador de la competición, MaCio Teague, y con dos buenas alternativas desde la generación o el tiro exterio, como Dani Manchón y Kirstinn Palsson. Además, dos de los mejores defensores de la competición, Sediq Garuba y Tamenag Choh. El español debutará esta temporada en el Pazo tras dejar atrás una lesión y el camerunés marca diferencias desde un nivel de exigencia física que castiga a cuantos rivales se emparejan con él. Sufrirán los jugadores del COB a los que defienda.

El arsenal del Alicante lo completan la competitividad de un Arnau Parrado que vuelve al club y la calidad y la amenaza exterior del norteamericano Wesley Dreamer. Un equipazo y un entrenador del garantías. ¿Qué puede salir mal?