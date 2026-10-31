Galería | El COB asusta los fantasmas en Samaín y logra la victoria ante el Fibwi Palma

El COB espantó los fantasmas de las últimas derrotas en una noche de Samaín en el Pazo. Los de Moncho López recuperaron la sonrisa ante el Fibwi Palma, con una afición que también se sumó a la fiesta con disfraces y mucho ambiente en las gradas.

El COB regresó al Pazo para enfrentarse al Fibwi Palma en una noche de Samaín. El escenario perfecto para espantar los fantasmas de las derrotas anteriores y recuperar el camino de la victoria. En las gradas, algunos aficionados se sumaron a la celebración con disfraces, toda una ayuda para ahuyentar los malos resultados.

Los de Moncho López firmaron un partido sólido y demostraron que, con la plantilla recuperando efectivos, tienen un arsenal ofensivo capaz de meter miedo a cualquier rival. Una victoria que devuelve al COB a la senda positiva y que dejó al Pazo con motivos para celebrar.