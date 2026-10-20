El COB, la “Cruz Coja”

El partido ante el Alicante terminó con un parte de guerra de cuatro jugadores lesionados y el COB no sabe cuántos va a tener recuperados para esta semana de Copa y de Liga.

La mejor noticia es Javi Nicolau, que debutará este miércoles ante el Prat tras más de una semana trabajando ya al ritmo del resto del equipo. Tampoco debería peligrar el checo Jan Zídek, que se tuvo que retirar antes de tiempo el sábado por calambres en el muslo.

Otra historia son Marc García y Martín Fernández. Salvo recuperación milagrosa, los dos serán baja el partido ante el Prat y también en Palencia. El alero catalán tiene un problema muscular sufrido la semana pasada y que no tiene relación con los problemas de rodilla que arrastró la jornada anterior. El escolta de Vilagarcía no pudo acabar el último partido por problemas en el gemelo izquierdo y del alcance de la lesión dependerá que juegue o no el sábado. Para este miércoles está descartado.

Con este panorama, el COB cuenta solo con 8 jugadores en perfectas condiciones, de los que uno de ellos es Sergio Rodríguez, que termina contrato esta semana.