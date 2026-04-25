El COB femenino gana un derbi agónico y sigue el camino al ascenso

Ambientazo en el pabellón universitario y partido de infarto. El derbi femenino entre el Blanco Amor y el COB fue un espectáculo de principio a fin y que deja a las cobistas a dos pasos del ascenso. El primero tendrán que darlo hoy (12:00 horas) en Santiago ante el Mareas Vivas.

Las de Millán Brea llegarán con la gasolina justa, porque ayer necesitaron dos prórrogas para derrotar a un Blanco Amor muy superior en la primera mitad y que acarició la victoria hasta el bocinazo final. El equipo de Augusto Estévez rondó los 20 puntos de diferencia en el segundo cuarto, con una Annika Richardson imparable, pero el COB llegó vivo al descanso (33-20) y poco a poco fue mejorando en la segunda mitad.

Lara Domínguez fue la referente ofensiva y Paula Álvarez y Noelia Carnero también fueron clave para forzar un final agónico. Domínguez anotó en el último segundo y forzó la primera prórroga (54-54). En la segunda la igualdad y los nerviosos obligaron a otros cinco minutos más y ahí Domínguez y Álvarez sentenciaron.