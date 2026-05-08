Así te contamos, minuto a minuto, el último partido del COB de la temporada (70-74)

El COB cerró la temporada ante su público cayendo por 70-74 ante un Oviedo que dominó el partido durante gran parte del tiempo. La falta acierto desde el triple condenó a los de Moncho López en el partido.

El COB se despide de la temporada regular tras caer ante el Oviedo 70-74 en el último partido de temporada regular. El equipo ourensano lo hizo en el Pazo ante su público. Los jugadores cobistas llegaban al partido tras lograr la victoria en Melilla, un partido que fue una odisea para los ourensano, tras seis semanas sin ganar.

El equipo de Moncho López quería brindar una última alegría a su afición que siempre estuvo presente durante una temporada que en momentos invitó a soñar pero finalmente las lesiones y falta de acierto los penalizó.

Por su parte el Oviedo, llegó a Ourense en plena lucha por ser local en los puestos de play offs. El conjunto asturiano necesitaba ganar para mantener la sexta plaza.