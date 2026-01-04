MINUTO A MINUTO
Directo | El COB empieza 2026 con un examen complicado ante el Estudiantes, minuto a minuto

El COB acumula tres derrotas consecutivas y arranca 2026 visitando al Estudiantes, uno de los mejores equipos de la competición

Los jugadores del COB, durante el entrenamiento previo en el Pazo Paco Paz. | La Región

El COB arranca 2026 necesitado de victorias y lo hace enfrentando a uno de los rivales más complicados de la competición como es el Estudiantes. Los de Moncho López llegan a Madrid con tres derrotas consecutivas y con algunos problemas de anotación.

Las últimas semanas en el COB han sido complicadas y el equipo necesita reaccionar lo antes posible.

Sigue el partido minuto a minuto con La Región desde las 18:30 horas.

