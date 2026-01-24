🔴 Directo | El COB se enfrenta ante Estudiantes en la Copa de España por un puesto en la final

El COB se enfrenta al Estudiantes una de las semifinales de la Copa de España que se disputa este fin de semana en Palencia y cuyo premio va más allá del trofeo

El COB quiere disputar su primera final de la temporada y luchar por el factor campo en los play offs de ascenso a ACB. El conjunto auriense se mide ante el Estudiantes en la semifinal de la Copa de España de Baloncesto.

El Pabellón Municipal de Deporte de Palencia, donde la semana pasada vivió una dura derrota, es el escenario para este encuentro donde los de Moncho López quieren demostrar que pueden competir con los mejores conjuntos de Primera FEB.

Ante el conjunto estudiantial ya cayeron derrotados en liga y quieren tomar la revancha.

Puedes seguir toda la acción del encuentro desde las 20:00 horas con La Región minuto a minuto.