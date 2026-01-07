Directo | El COB se enfrenta al Logrobasket por un puesto en la Final Four de la Copa de España

Sean McDonnell durante el último partido del COB frente a Estudiantes.

El COB quiere acceder a la Final Four de Copa de España pero antes tiene que derrotar al Logrobasket en su cas. Los de Moncho López también buscan poner fin a la racha de cuatro derrotas consecutivas

Segundo partido para el COB en 2026 y esta vez en Copa de España. El conjunto entrenado por Moncho López juega de visitante ante el Logrobasket por un puesto en la Final Four de la Copa de España de baloncesto.

El equipo ourensano atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas pero llega el torneo copero y quieren revertir la situación para acceder al torneo a cuatro que podría disputarse en Ourense entre el 23 y 24 de enero.

Enfrente el Logrobasket, equipo de Segunda FEB pero con jugadores como Borja Areválo y Patrick Spencer que tienen experiencia en Primera FEB.

Sigue toda la acción del partido entre el Logrobasket y COB desde la 20:30 horas minuto a minuto con La Región.