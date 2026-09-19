BALONCESTO OURENSANO
🔴 Directo | El COB se enfrenta al Palencia en la final de la As Burgas Basket Cup
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Tras llevarse la victoria ante la UD Oliveirense el COB busca conquistar la segunda edición del torneo As Burgas Basket Cup ante un rival de Primera Feb en un partido que es la antesala al arranque de la temporada liguera
Los de Moncho López se enfrentan Palencia que en la primera semifinal derrotó al Oporto y quieren llevarse el trofeo ourensano lejos del Pazo.
Los de Moncho López se enfrentan al Palencia, uno de los rivales de esta temporada en Primera FEB, y que busca lograr una victoria ante los ourensanos antes del comienzo de la temporada regular la próxima semana.
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