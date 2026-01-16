Directo | El COB se enfrenta al Palencia y quiere seguir ganando

El COB juega en una de las canchas más complicadas de la liga donde se enfrenta al Palencia tras la victoria de la semana pasada en el derbi ante el Obradoiro. Los jugadores entrenados por Moncho López quieren seguir con la buena racha.

El COB regresa a la acción y lo hace jugando en la cancha del Palencia, una de las más complicadas de la categoría donde la afición local no deja de animar al equipo. Los ourensanos quieren mantener la inercia positiva tras la victoria en el derbi ante el Obradoiro y enfrente otro de los mejores equipos de Primera FEB.

Moncho López es consciente del partido que les espera en el Palacio Municipal de los Deportes de Palencia pero con la confianza en el equipo y que el trabajo bien hecho puede darles una victoria muy importante en la lucha por el objetivo que es clasificar a playoffs.

Sigue todo el partido con La Región, minuto a minuto desde las 21:00 horas.