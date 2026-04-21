🔴 Directo | El COB se reencuentra con el Pazo y se enfrenta al Palencia

El COB regresa al Pazo y acumula cuatro derrotas consecutivas. Se enfrenta al Palencia quien solo tiene una derrota en sus últimos doce partidos. Los más importante para los cobistas es recuperar las buenas sensaciones

El COB vuelve a la acción. El COB regresa al Pazo tras la mala imagen dada ante el Obradoiro. Los de Moncho López se enfrentan al Palencia en un partido donde lo más importante es mejorar las sensaciones.

El conjunto ourensano se ve las caras con el tercer clasificado de Primera FEB y acumula cuatro partidos sin ganar. El equipo necesita ganar para recuperar las sensaciones y ofrecer una mejor versión ante sus aficionados.

El Palencia llega al Pazo con once victorias en los últimos doce partidos, cayendo derrotado únicamente ante Obradoiro, siendo uno de los equipos más en forma de la competición.

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