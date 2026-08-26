Entrenamientos de altura: el COB femenino entrena en Manzaneda con el Stage de La Región
El COB arrancó la pretemporada en una estación de montaña a la que ponen por las nubes en trato e instalaciones
La pretemporada del COB femenino cargó parte de sus baterías en la estación de montaña de Manzaneda. El equipo entrenado por Millán Brea fue el séptimo en realizar unos de los stages con los que La Región se implica con el deporte provincial y permite a los clubes trabajar como profesionales en unas instalaciones, que, como el propio técnico cobista define, “son una luxo. Todo é impecable e trátannos de maravilla”. Y añade: “Temos que agradecer a La Región por invitarnos a vir e a o noso clubes por pensar en nós para facer este stage”.
La expedición cobista entrenó en Manzaneda con 12 jugadoras y tres miembros del cuerpo técnico, Óscar Castro y Samuel Llamas, como complementos para el trabajo técnico y físico al primer entrenador. Allí han podido trabajar aspecto tácticos, técnicos y sobre todo físicos en este arranque de la pretemporada. “Sentímonos profesionais e logo que tamén che permite unha cousa que é moi importante, que ao final non es un equipo profesional e as relacións persoais son a base do equipo e a convivencia nestas instalacións permítenos todo iso”, asegura Millán Brea.
El equipo entrena esta mañana por última vez, pero su entrenador tiene claro que no han dejado de aprovechar ni un minuto del stage: “Temos que dicir que nos choveu dende o primeiro día, pero grazas ás instalacións, estamos moi agradecidos, permitíronnos facer escalada, aquí no rocódromo. Logo tamén fixemos subida correndo á montaña para traballar físico e tamén algunha actividade de tempo libre, fixemos unha velada con karaoke e outra de xogos. Aproveitamos ao máximo estas marabillosas instalacións”. Y terminaba: “Estou súper agradecido porque aquí so pensas en balonceso e en facer equipo. É unha experiencia persoal inesquecible e seguro que as xogadoras tamén pensan igual”.
Al COB le toca ya pensar en los primeros partidos amistosos de pretemporada y a Manzaneda recibir al siguiente club que realizará ahí su stage. Hoy llega el Club Marusia de gimnasia rítmica.
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