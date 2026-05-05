Un final de traca para la liga del COB

El final de liga será de traca. Después de ocho meses de temporada, la competición lo ha dejado todo para el último día. El viernes se sabrá quién asciende directo a la Liga ACB, los equipos que tienen el factor pista y el orden que ocupan, quién es el último que se clasifica para los play off y el que acompaña al Melilla en el descenso de Segunda FEB. Todo, en dos horas de infarto.

El COB fue juez en la lucha por la permanencia y el viernes lo será también en la del play off, con un Oviedo que aspira a alcanzar la quinta plaza. Pero la atención se centrará en los dos polos.

No va más para el Obradoiro, que está obligado a ganar al Gipuzkoa en el Multiusos do Sar para relevar a un Básquet Coruña que defiende el liderato, que ha ocupado prácticamente toda la temporada, viendo la jornada por la tele. Y tampoco por abajo, con un Cartagena que se salva del descenso si es capaz de ganar en la cancha del Tizona y, de lograrlo, convierte el derbi entre los dos equipos de Palma de Mallorca en un mano a mano por la permanencia. El guionista de esta temporada no podía haberlo enrevesado más.