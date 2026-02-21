Galería | El Pazo disfruta de una victoria más del COB y ya van ocho
UN FORTÍN
Una victoria más del COB en el Pazo, en su casa, un fortín donde pocos son los equipos capaces de vencer al COB esta temporada cuando juega ante su público
El COB volvió a jugar en el Pazo y volvió a ganar. Ya son ocho las victorias logradas por los de Moncho López ante su público que ha convertido el Pazo en un auténtico fortín y principal baluarte del equipo esta temporada.
Quien sufrió magia del Pazo esta vez fue el Palma que vio como cuando las fuerzas flequaban a los ourensanos era el público quien los llevaba en volandas para lograr una victoria importante en su objetivo de alcanzar los puestos de play offs y ante un rival directo.
Ahora llega el parón de selecciones pero tanto jugadores como afición cobista cuentan los días para volverse a ver y seguir con el encanto
